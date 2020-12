Cile: Covid, Santiago di nuovo in lockdown dopo aumento di casi del 18 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia di nuove misure restrittive nella capitale coincide con la polemica che ha coinvolto il presidente del Cile, Sebastian Pinera, per aver infranto le norme vigenti di prevenzione anti-Covid. Il presidente è stato fotografato in spiaggia mentre si dispone a fare dei selfies con i bagnanti senza usare la mascherina obbligatoria né rispettando la distanza di sicurezza. Il presidente aveva già chiesto pubblicamente scusa attraverso una pubblicazione su Instagram, ma adesso, ha affermato Bellolio "assume la responsabilità dell'infrazione amministrativa presso le autorità sanitarie". "Sabato sono andato a fare una camminata in spiaggia come non mi capitava dall'anno scorso. La passeggiata è stata piuttosto solitaria fino a che delle persone mi hanno riconosciuto e mi hanno chiesto di farsi una foto. Senza dubbio avrei dovuto indossare la mascherina ma i fatti sono occorsi rapidamente e non l'ho fatto. E' stato un errore, me ne dispiace e chiedo scusa", ha scritto sul suo profilo social il presidente. (segue) (Abu)