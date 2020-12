Cile: Covid, Santiago di nuovo in lockdown dopo aumento di casi del 18 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda del capo di Stato segue anche quella di cui si è resa protagonista sua sorella, anche lei multata per aver infranto il protocollo di prevenzione vigente contro il Covid durante il funerale di suo zio. La multa inflitta a Magdalena Pinera, riferisce il quotidiano "La Tercera", è equivalente a circa 330 euro, ma il tribunale ha stabilito che "data la condotta sociale irreprensibile" della sorella del presidente, potrà essere commutata. "In conformità con l'articolo 398 del Codice processuale penale, e tenendo conto dei precedenti favorevoli, non è consigliabile l'applicazione della pena", recita la sentenza del giudice Cesar Orellana. Il tribunale ha tenuto conto inoltre delle "caratteristiche del fatto sotto inchiesta, avvenuto nel contesto della perdita di una persona cara all'imputata". Il funerale di Bernardino Pinera, tenuto il 22 giugno mentre il paese attraversava il picco della pandemia del Covid, aveva suscitato molte polemiche in Cile dopo la diffusione di immagini in cui si evidenziavano chiare violazioni del protocollo di isolamento e prevenzione vigente. (segue) (Abu)