Cile: Covid, Santiago di nuovo in lockdown dopo aumento di casi del 18 per cento (5)

- Il coronavirus è emergenza in Cile, con 560.382 casi confermati e 15.628 morti. Nel paese vige uno stato di emergenza, con un coprifuoco dalle 23 alle 5. Da metà luglio è stato avviato un piano modulare di flessibilizzazione della quarantena, con cordoni sanitari ad hoc, restrizioni locali di portata diversa a seconda dell'intensità del contagio. Nelle ultime settimane i nuovi casi registrano una media intorno alle mille unità. Ad oggi, sono oltre 600 le persone ricoverate in Unità di terapia intensiva, di cui circa 550 supportati da ventilazione meccanica e oltre 60 in condizioni di salute critiche. In questo contesto il governo punta inoltre a iniziare entro gennaio il piano nazionale di vaccinazione contro il nuovo coronavirus. (Abu)