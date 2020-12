Iraq: forze di sicurezza arrestano un comandante dello Stato islamico nell’Anbar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità del Servizio antiterrorismo dell’Iraq (Cts) hanno arrestato oggi, nel corso di un’operazione speciale nel governatorato occidentale dell’Anbar, un comandante dello Stato islamico (Is). Lo riferisce su Twitter Yehia Rasool, portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene. I reparti antiterrorismo sono riusciti a effettuare “l’arresto di un pericoloso comandante terrorista che ricopre la carica denominata ‘vice governatore dell’Iraq’ presso le bande terroristiche dell’Is”, si legge nel tweet. Nelle stesse ore il Cts ha compiuto un’altra operazione che ha condotto all’arresto di altri due presunti terroristi, coinvolti nel massacro di Camp Speicher, avvenuto a Tikrit nel giugno 2014, dove hanno perso la vita per mano dell’Is più di mille cittadini iracheni. (Res)