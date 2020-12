Mozambico: colloquio tra Del Re e segretario di Stato Portogallo Teresa Ribeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha incontrato in videoconferenza Teresa Ribeiro, segretaria di Stato per gli Affari esteri e la Cooperazione del Portogallo, per discutere della situazione nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico. Lo riferisce una nota della Farnesina. Negli ultimi 3 anni, Cabo Delgado (nel nord del Paese) è stata interessata da numerosi attacchi terroristici da parte di un gruppo armato locale, noto come Ahlu sunnah wa jamo (Aswj), che ha già causato più di 2000 morti, oltre che una grave crisi umanitaria con centinaia di migliaia di sfollati interni e di persone prive di sicurezza alimentare. In virtù degli storici legami di entrambi i Paesi con il Mozambico, Del Re e Ribeiro hanno concordato sulla necessità per Italia e Portogallo di lavorare in modo coordinato su questa crisi, sia a livello bilaterale che all’interno dell’Unione europea, nonché coinvolgendo anche gli altri attori regionali e sollevando l’attenzione della comunità internazionale sulla situazione nella provincia.(Com)