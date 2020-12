© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "fare un ragionamento parlamentare sulla cedibilità del credito per le imprese". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista all'emittente Class Cnbc. "Ci sono già interlocuzioni in corso. Sarebbe un altro forte incentivo per le imprese", ha aggiunto. (Rin)