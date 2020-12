Covid: Viminale, per divieto spostamento Dpcm già previste sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al Dpcm del 3 dicembre "è emersa su alcuni organi d’informazione la questione riguardante l’asserita mancanza di disposizioni che prevedano l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento" introdotti tra il 21 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021, per le giornate del 25 e 26 dicembre 2020, e del primo gennaio 2021. E' quanto si legge in una circolare del capo di gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi. "Al riguardo - prosegue il documento - si precisa che la suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è - e continua ad essere - l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020", poi convertita in legge. Questa norma è "richiamata dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 158/2020", ai sensi del quale il dpcm del 3 dicembre 2020 "ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia", e "alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020. Ora - sottolinea la circolare - non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio".(Rin)