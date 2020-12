© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Piano transizione 4.0 "non potevamo pensare ad una misura di cinque anni, non tanto per le coperture finanziarie", ma perché "avremmo prodotto un rallentamento degli investimenti immediati". Lo ha chiarito il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista all'emittente Class Cnbc. E' "chiaro che chiediamo alle imprese oggi di fare lo sforzo di investire", ha aggiunto. (Rin)