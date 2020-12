Recovery: Patuanelli, non è cosa fatta, governo ascolta, fa sintesi e poi decide per bene Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Recovery non è cosa fatta, è assolutamente ancora in discussione". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista all'emittente Class Cnbc. "C'è la necessità di momenti di confronto con tutte le associazioni di categoria", ha spiegato. Il governo "si è confrontato a partire da dagli Stati generali", ha evidenziato Patuanelli per poi precisare: "Il governo ascolta, fa sintesi, ma poi decide su cosa deve fare per il bene del Paese". (Rin)