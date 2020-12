Natale: prove per illuminazione piazza Navona, assessore Commercio Roma "segno speranza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prove per l'accensione delle videoproiezioni natalizie sulla fontana dei Quattro fiumi a piazza Navona. In occasione degli ultimi accorgimenti l'assessore allo Sviluppo economico e commercio di Roma, Carlo Cafarotti, ha fatto un sopralluogo sulla piazza e ha sottolineato la necessità "in questo periodo complicato per tutti" di "regalare un'emozione unica alla città e ai romani. Su una delle fontane più belle del mondo - ha spiegato Cafarotti - verrà proiettato un light show che, tra suono e luce, esalterà le forme e i movimenti dell'acqua donando un'atmosfera magica a tutta la piazza. Questo spettacolo artistico si ispira al concetto di festa che avevamo immaginato tempo fa e che per le restrizioni anti Covid non abbiamo potuto realizzare". Quest'anno, per la prima volta infatti, piazza Navona rientrava nelle iniziative della Festa di Roma, la manifestazione che anima il capodanno nella Capitale, e avrebbe visto accanto alla tradizionale fiera commerciale anche installazioni ed esibizioni artistiche per tutto il periodo natalizio. Le videoproiezioni, promosse da Roma Capitale e realizzate da Acea, si accenderanno ufficialmente domani alle 17 e resteranno accese ogni pomeriggio fino alle 21, alternando cicli di 20 minuti. "Diamo al contempo un segno di speranza e vicinanza anche al tessuto commerciale del centro storico", ha concluso Cafarotti. (Rer)