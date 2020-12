Brasile: Petrobras riduce investimenti in piano strategico 2021-2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin da gennaio 2019 la strategia generale della Petrobras ha puntato sulla liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal in acque profonde e ultra profonde. Nel Pe 2021-2025 viene mantenuta la volontà di uscire dall'attività di distribuzione e trasporto del gas, oltre che dall'attività di produzione di fertilizzanti e trasporto di Gpl e biodiesel e di volersi concentrare sulla raffinazione e il commercio di derivati del petrolio. (Brb)