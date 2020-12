Imprese: Patuanelli, auspicabile proroga superbonus 110 per cento al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus 110 per cento "non può finire al 31 dicembre 2021, né a giugno del 2022, le misure devono essere prorogate 2023, è l'arco temperale corretto su questo non ci sono contrapposizioni tra forze politiche". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista all'emittente Class Cnbc. "Va trovata la compatibilità sul bilancio dello Stato, su questo il Mef sta lavorando alacremente", ha aggiunto. (Rin)