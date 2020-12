© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al voto in Parlamento di mercoledì sulla riforma del Mes è "assurdo pensare in questo momento di creare turbolenze in un Paese e un pianeta, che sta affrontando la pandemia". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista all'emittente Class Cnbc. "Dobbiamo dare fiducia a nostri imprenditori, metterli in condizione di fare impresa", ha aggiunto. (Rin)