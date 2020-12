Covid: palazzo Chigi, in Cdm precauzioni necessarie, sala sanificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha effettuato questa mattina un tampone di routine e questo pomeriggio, nel corso del Consiglio dei ministri, è venuta a conoscenza del risultato positivo. Appresa tale informazione, il ministro Lamorgese ha lasciato la riunione del Consiglio dei ministri, che è stato per questa ragione immediatamente sospeso e di seguito concluso. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio che precisa che "il Consiglio dei ministri si svolge con tutte le precauzioni necessarie. In particolare, tutti i ministri indossano le mascherine per l'intera durata delle riunioni e mantengono le distanze interpersonali previste. Inoltre, è assicurata costantemente la piena aerazione della sala del Consiglio che, già in questi minuti, viene sanificata dal personale addetto. In ogni caso, in via cautelativa, i ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, che in Consiglio siedono rispettivamente alla sinistra e alla destra del ministro Lamorgese, hanno già comunicato l'intenzione di sottoporsi volontariamente alla misura dell'isolamento fiduciario. Si aggiunge, infine, che tutti i ministri si sottopongono regolarmente a controlli sanitari per la prevenzione del contagio da Covid-19". (Com)