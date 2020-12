Serbia: direttore Ufficio governativo Petkovic avvia una visita di due giorni in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, avvia oggi una visita di due giorni nelle località di Mitrovica, Banjska e Zubin Potok, nel Kosovo settentrionale. Secondo quanto riferisce la stampa serba, la prima tappa sarà a Mitrovica, dove Petkovic visiterà il Centro sanitario della città e il nuovo laboratorio per la processazione di test molecolari per l'individuazione del Covid-19. A Banjska è prevista una visita al monastero ortodosso situato nell'omonima località. Petkovic avrà in quell'occasione alcuni colloqui con le autorità religiose della Chiesa serba ortodossa che dirigono il monastero. Sempre a Banjska Petkovic visiterà il complesso per le cure termali Rajska banja. Tutte le attività, precisa l'Ufficio del governo serbo, saranno realizzate nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione contro il Covid-19. (Seb)