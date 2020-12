Kosovo: attesa nei prossimi giorni decisione Corte costituzionale su voto ex deputato Arifi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11 giugno di quest'anno Vetevendosje, il cui leader Albin Kurti è stato estromesso dalla carica di primo ministro del Kosovo in seguito a un voto di sfiducia innescato dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha presentato alla Corte costituzionale una richiesta contestando la costituzionalità del voto di Arifi. Secondo il Vetevendosje, la Costituzione kosovara afferma che il mandato di un parlamentare termina o diventa nullo quando "il deputato viene condannato a uno o più anni di reclusione da una sentenza del tribunale per aver commesso un crimine". La questione si aggiunge alle difficoltà dell'esecutivo Hoti nel raggiungere la maggioranza necessaria per approvare alcuni provvedimenti, con il rischio crescente di spaccature nella coalizione di governo se non si troverà un accordo sul nome del nuovo presidente della repubblica chiamato a sostituire il dimissionario Hashim Thaci. (Kop)