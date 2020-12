Venezuela: Guaidò denuncia elezioni "fraudolente" e lancia appello ad "alzare la voce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò ha definito “fraudolente” le elezioni parlamentari tenute il 6 dicembre e ha invitato i venezuelani “restare nelle strade e alzare la voce”. “Per risolvere i problemi del paese dobbiamo restare uniti e mobilitarci”, ha detto Guaidò parlando in una conferenza stampa a Caracas. Il leader di opposizione ha quindi fatto riferimento al basso livello di affluenza registrato, pari al 31 per cento secondo il primo bollettino diffuso dalle autorità elettorali. “L'astensione, più che una vittoria, è un rifiuto" e rappresenta "la dignità dei venezuelani", ha detto Guaidò, che ha puntato il dito contro gli ex presidenti di Spagna e Ecuador, rispettivamente José Luis Rodríguez Zapatero e Rafael Correa, presenti come osservatore durante le elezioni. Guaidò ha definito i due capi di stato “complici nelle violazioni dei diritti umani”. Al processo elettorale hanno assistito anche l’ex presidente dell’Honduras, Manuel Zelaya, e l’ex presidente boliviano Evo Morales. Guaidò, che ha boicottato il processo elettorale, promuove una consultazione parallela online e in presenza dal 7 al 12 dicembre. (segue) (Vec)