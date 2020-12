Venezuela: Guaidò denuncia elezioni "fraudolente" e lancia appello ad "alzare la voce" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida del parlamento ha un valore che va oltre la stessa affermazione elettorale. Il fronte anti Maduro, in questo accompagnato da molte diplomazie estere, ritiene che la presidenza dell'An fosse cruciale, ai sensi della Carta, per poter rivendicare la presidenza ad interim del paese. Un ruolo che rivendica da oltre due anni il leader delle opposizioni Juan Guaidò. Il parlamento è d'altro canto fondamentale per approvare accordi internazionali grazie ai quali Caracas può ricevere legittimamente aiuti da governi esteri. Diversi analisti ritengono questo un elemento determinante per sbloccare aiuti provenienti da partner storici come la Cina o la Federazione Russa. Servivano dunque elezioni non viziate da ostacoli alla partecipazione democratica, elemento cruciale per il riconoscimento dell'organo legislativo a livello internazionale. (segue) (Vec)