Innovazione: storie raccontate da speaker internazionali, giovedì al via Maker faire Rome

- Due ore di storie di innovazione raccontate da speaker internazionali di grande rilievo: l’appuntamento è per giovedì 10 dicembre alle ore 18. A quell’ora si apre l'opening conference di Maker faire Rome 2020 dal titolo "Re: Make the world, together" ed è il via ufficiale alla manifestazione che quest’anno si svolgerà in modalità digitale. "Questo difficile 2020 può anche averci costretto dentro le nostre case, ma ci ha messo davanti a sfide nuove e inedite. Da quest’anno vogliamo uscire con una nuova consapevolezza di che cosa significhi 'collaborazione'. E’ vero per tutti, ma lo è ancora di più per il mondo dei makers, degli innovatori, di quanti trasformano le loro idee (qualche volta i loro sogni) in progetti reali. Condivideranno con noi visioni, progetti e innovazioni, ma soprattutto quello che pensano del futuro". E' quanto si legge in una nota della Camera di commercio Roma. (segue) (Com)