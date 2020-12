Innovazione: storie raccontate da speaker internazionali, giovedì al via Maker faire Rome (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un viaggio da Stanford al Kenya, passeremo dalla robotica all’intelligenza artificiale, dalla moda e dal design all’economia circolare e alla sostenibilità - continua la nota -. Un percorso che si soffermerà anche a raccontare quanto i makers siano stati presenti e di supporto durante la pandemia con la loro abnegazione, la loro voglia di fare e la loro creatività. Tante idee da mettere in circolo, con quello spirito makers che ci ha sempre animato. Gli speaker sono stati chiamati da ogni angolo del pianeta e la loro risposta è stata entusiastica. Tra questi Oussama Khatib (direttore del prestigioso Laboratorio di Robotica all’Università di Stanford, vero ambasciatore della robotica mondiale), Bernie Roth (fondatore e direttore accademico della prestigiosa d.School dell’Università di Stanford, autore del bestseller 'The achievement habit' tradotto in 15 lingue), Jeffrey Sachs (economista e saggista statunitense di fama internazionale, esperto e appassionato di questioni climatiche e sostenibilità, dal 2002 al 2016 direttore dell’Earth Institute alla Columbia University), Barbara Caputo (professoressa di ingegneria informatica al politecnico di Torino e senior researcher all’Istituto Italiano di Tecnologia), Anouk Wipprecht (olandese, stilista, designer e innovatrice, pioniera del fashion tech), Francesca Zarri (Director Technology, R&D & Digital di Eni). Loro e altri prestigiosi keynote speaker saranno gli assoluti protagonisti della Opening Conference che si potrà seguire on line (ore 18-20). La conferenza sarà arricchita anche da prestigiosi interventi istituzionali come quelli dei ministri per gli affari Esteri e cooperazione internazionale, Luigi Di Maio e dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi". (segue) (Com)