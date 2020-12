Innovazione: storie raccontate da speaker internazionali, giovedì al via Maker faire Rome (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sarà, poi - si legge ancora nella nota -, uno spazio speciale sotto il titolo 'Maker’s Response' dedicato anche alle esperienze dei maker italiani, africani e statunitensi in questi mesi di pandemia: invenzioni e attività per affrontare la malattia e aiutare i sistemi sanitari e di sicurezza. Insomma, buone idee trasformate in fatti proprio mentre ce n’è bisogno. E a questo proposito sentiremo anche le preziose testimonianze, dall’America all’Africa, di Gui Cavalcanti, fondatore e co-direttore esecutivo Open Source Medical Supplies e June Madete, Ingegnere biomedico, ricercatore in Bioingegneria e docente senior Kenyatta University, Nairobi, Kenya con il suo studente di Ingegneria elettrica ed elettronica Fidel Makatia Omusilibwa. Non mancheranno i collegamenti con innovatori e makers italiani tra cui Cristian Fracassi (Ceo Isinnova), Enrico Bassi (coordinatore Opendot Fab Lab), Martina Ferracane (Makers Sicilia), Antonio Cosimati, Davide Mariani, (cofondatore e maker - Studio T5). E, come sempre, a dare avvio al nostro viaggio ci sarà Massimo Banzi, cofounder di Arduino. Sarà Riccardo Luna, giornalista ed esperto di innovazione, a condurre la Opening conference di Mfr 2020". (Com)