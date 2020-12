Covid: Gallera, Teatro alla Scala non ha voluto arrendersi per dimostrare che pandemia non vincerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest’anno non si è potuta svolgere la tradizionale Prima della Scala. Il Teatro della Scala però non ha voluto arrendersi ed ha organizzato un bellissimo spettacolo trasmesso dalla televisione". Lo scrive su Facebook l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Giulio Gallera in occasione dello spettacolo 'A riveder le stelle', che sostituisce la tradizionale opera che ogni 7 dicembre inaugura la stagione del Piermarini. "Per non arrendersi, per dimostrare che la pandemia non vincerà", ha aggiunto Gallera. (com)