- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in autoisolamento fiduciario dopo essere entrato in contatto oggi con la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risultata positiva al Covid. Secondo quanto si apprende, Di Maio continuerà a lavorare in videoconferenza seguendo i principali dossier internazionali e di governo. (Res)