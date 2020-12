Recovery: Mulè (FI), parole Bellanova di gravità inaudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, osserva che "se in Italia le parole hanno ancora un peso quelle pronunciate dal ministro Teresa Bellanova in merito alla bozza sulla 'governance' del Recovery plan inviata dal premier Conte ai ministri sono di una gravità inaudita: 'Opaca e con profili di incostituzionalità'... 'strutture parallele che esautorano ministri, ministeri e Parlamento'. Se non è uno scenario da golpe poco ci manca - rimarca in una nota Mulè -: ormai la democrazia è diventata un orpello inutile in un Paese che va alla rovescia dove la maggioranza attacca il proprio premier accusandolo di muoversi al di fuori dei principi costituzionali. Tutto questo è insopportabile". (Com)