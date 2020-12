Covid: Barmasse, in Valle d'Aosta sarà possibile far visita agli anziani a Natale previo tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un accordo tra l’assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali e il Celva, con il supporto dell’azienda sanitaria locale della Valle d’Aosta, è emersa la possibilità per i famigliari di fare visita agli ospiti delle microcomunità per anziani, in occasione delle festività natalizie. L’accesso alle strutture, che devono essere Covid free, viene concesso soltanto previa esecuzione di tampone". Lo ha comunicato la Regione in una nota. L'assessore Barmasse ha spiegato: "Dopo un confronto con i sindaci che hanno prontamente raccolto il progetto in questione, abbiamo valutato la possibilità di aprire le microcomunità ai parenti stretti dei degenti, nell’eccezionalità che può essere giustificata dal periodo natalizio. Il tutto però partendo dalla necessità di controlli puntuali, di un’elevata attenzione alle fasce più deboli della popolazione, e da una giusta sensibilità nei confronti di chi risiede nelle strutture residenziali e non ha accanto la propria famiglia, pur sempre nel rispetto delle norme imposte dal contenimento della pandemia". (Ren)