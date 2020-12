Turchia: parlamento inizia discussione bilancio governativo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Turchia ha avviato discussioni sul bilancio proposto dal governo per il 2021, che dovrebbe avere tra le sue priorità la gestione dell’impatto negativo della pandemia di Covid-19 sull’economia. “Il nostro budget è un bilancio funzionale che è in grado di sostenere la nostra lotta alla pandemia di Covid-19 e di ridurre i tassi d’inflazione e il deficit pubblico, oltre ad aumentare l’occupazione e gli investimenti in linea con il Nuovo programma economico”, ha detto il vicepresidente turco Fuat Oktay, presentando oggi i dettagli del piano all’assemblea legislativa turca. Il parlamento discuterà i bilanci previsti per ciascun ministero nei prossimi 12 giorni, votando sull’intero pacchetto di provvedimenti il prossimo 18 dicembre. Secondo quanto Oktay ha riferito in parlamento, il governo di Ankara ha speso nel 2020 in tutto 562 miliardi di lire turche (59,2 miliardi di euro) per affrontare le conseguenze del coronavirus. “Abbiamo l’obiettivo della crescita al 5,8 per cento nel 2021”, ha aggiunto il vicepresidente, sottolineando che il processo è stato disegnato in modo da non contraddire gli sforzi del governo per combattere l’inflazione e proteggere al contempo la stabilità macroeconomica. Secondo Oktay più di 1,5 milioni di persone troveranno lavoro, riducendo il tasso di disoccupazione al 12,9 per cento. L’obiettivo del governo per il commercio è di 184 miliardi di dollari, riferisce il quotidiano turco "Hurriyet"; i ricavi del governo per il 2021 dovrebbero raggiungere i 1.100 miliardi di lire (116 miliardi di euro), in crescita del 13 per cento rispetto al 2020. (Res)