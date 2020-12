Milano: De Corato (Fd') ,ennesimo episodio di violenza in Cpr via corelli, raddoppiare contingente ff.oo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È chiaro, dopo questo ennesimo episodio di violenza che non fa altro che confermare la natura delinquenziale degli 'ospiti' del centro, che serva raddoppiare il contingente delle forze dell'ordine e servano più uomini in assetto antisommossa pronti ad intervenire. Se le rivolte continuano, significa che coloro che si trovano nella struttura hanno troppa facilità di muoversi". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale di Fratelli d'Italia alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, commentando i disordini avvenuti ieri nel Cpr di via Corelli a Milano. "Questa volta - aggiunge De Corato - hanno bruciato dei materassi. Viene spontaneo domandarsi come sia possibile che questi si trovino in possesso di materiale incendiario, con il rischio, come è avvenuto ieri, che possano creare seri danni alla struttura, mettendo in pericolo anche la vita degli agenti operativi all'interno del Cpr".(com)