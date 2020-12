Roma: Radicali, inviata diffida formale a sindaca Raggi per mettere a gara spiagge di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proroga alle concessioni balneari marittime costituisce una violazione delle regole europee perché privilegia una piccola lobby a discapito di tutti. Sarebbe gravissimo se questo regalo, oltre a deprimere il valore delle nostre spiagge, finisse per precludere l'accesso dell'Italia al Recovery fund". Lo dichiarano in una nota Leone Barilli e Francesco Mingiardi, rispettivamente segretario e presidente di Radicali Roma. "Per questo, alla luce della possibilità dei sindaci di disapplicare direttamente le proroghe in nome del diritto dell'Unione Europea, oggi abbiamo inviato una diffida formale alla sindaca di Roma con cui le chiediamo di mettere a gara senza ritardo le concessioni balneari di Ostia. Nel dare una risposta a una nostra petizione popolare - aggiungono - Virginia Raggi ci aveva detto che avrebbe deciso entro settembre se mettere a gara le concessioni. Non c'è assolutamente nulla da decidere: esiste una sentenza da rispettare e ora anche una procedura di infrazione della Commissione. È un atto dovuto, soprattutto se consideriamo il rischio di perdere l'accesso al Recovery fund a causa all'ostinazione con la quale il nostro governo continua a violare le regole europee", concludono. (Com)