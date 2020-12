Salute: M5s, chiediamo a Sala rimozione del manifesto contro l'utilizzo della Ru486

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne elette del M5s (in Comune, Regione, Camera e Senato) hanno scritto una lettera per chiedere al sindaco di Milano Giuseppe Sala la rimozione del manifesto contro l'utilizzo della Ru486: “Il manifesto comparso a Milano contro l'utilizzo della Ru486 a firma dell'associazione Pro Vita ci porta indietro di decine di anni - si legge nella lettera - Non è accettabile che a Milano compaiano cartelloni di questo tipo, che invadono la sfera privata delle donne ed entrano in decisioni già molto sofferte, tutto ciò è inammissibile. L'immagine della donna a terra con la mela in mano riconduce la difficile scelta dell'aborto in maniera indegna al simbolo della mela avvelenata di Biancaneve, una traduzione volgare e strumentale, un'ingerenza implicita anche su come gestire il nostro corpo e la nostra sessualità. Purtroppo l'associazione Pro Vita si fa ancora una volta riconoscere. I manifesti apparsi quest'oggi a Milano, Roma e in altre città d'Italia, in cui la pillola abortiva Ru486 è paragonata al veleno, sono vergognosi. Non si tratta di un giudizio etico, ma del fatto che le affermazioni espresse nei manifesti e nella campagna di Pro Vita sono false, ideologiche, violente ed offensive della dignità delle donne”. “Per questo respingiamo con forza l'oscurantismo, l'ignoranza e la disinformazione alla base di simili messaggi e le chiediamo di intervenire e far tutto quanto in suo potere per far rimuovere immediatamente tali cartelloni” concludono le esponenti del M5s Patrizia Bedori, consigliera comunale, Monica Forte, consigliera regionale, Simona Nocerino, senatrice, e le deputate Stefania Mammì, Valentina Barzotti, Guia Termini.(Com)