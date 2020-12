Russia: Rostec valuta cancellazione debiti AvtoVAZ se impianto torna sotto giurisdizione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale russa Rostec valuta un piano di cancellazione dei debiti del produttore automobilistico AvtoVAZ. Lo ha dichiarato il direttore di Rostec, Sergej Chemezov. Lo schema per la cancellazione del debito da 20 miliardi di rubli (225 milioni di euro) di AvtoVAZ nei confronti di Rostec prevede la compensazione con i crediti vantati dal produttore di auto del fornitore di componenti Oat, parte della holding statale. Altri 10 miliardi di rubli di debito saranno semplicemente cancellati Rostec. La cancellazione del debito, tuttavia, è legata al trasferimento della proprietà di AvtoVAZ - la joint venture olandese Rostec e Renault – sotto giurisdizione russa, che è in ritardo. È prevista inoltre una riduzione della quota in AvtoVAZ dall'attuale 32,4 al al 25 per cento, nel quadro della ristrutturazione finanziaria avviata dai principali azionisti nel 2016. (Rum)