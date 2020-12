Camera: Fico, ecco i lavori della settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, osserva che "sono gli ultimi giorni di lavoro in Assemblea prima della sospensione di una settimana necessaria per permettere la conclusione dell’esame in commissione della legge di Bilancio. Mercoledì mattina, dunque - continua la terza carica dello Stato su Facebook - l’Aula è convocata per le comunicazioni del presidente Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo convocato per il 10 e 11 dicembre, uno snodo importante viste le sfide che ci attendono in Europa, a partire dal Next generation Eu. Nel pomeriggio, invece, ci sarà il voto finale sul decreto Sicurezza, mentre per giovedì è previsto quello per il decreto Sanità calabrese. I tre appuntamenti saranno trasmessi in diretta tv Rai e sulla webtv di Montecitorio. Come vi ho anticipato, poi - conclude Fico - da venerdì al via a tempo pieno i lavori in commissione Bilancio. L'approdo in Aula della manovra è in programma per venerdì 18 dicembre". (Rin)