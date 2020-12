© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una bellissima notizia. Beppe Sala si ricandida a Sindaco di Milano. Un’ottima notizia per Milano e per tutti noi”. Lo scrive su Facebook il deputato Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera commentando l'annuncio dell'attuale primo cittadino a ricandidarsi per un secondo mandato alla guida del capoluogo lombardo. (Com)