Usa-Cina: Washington sanziona 14 funzionari cinesi in risposta a stretta autoritaria su Hong Kong

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 14 funzionari cinesi per il loro presunto ruolo nell'espulsione e interdizione dai pubblici uffici dei deputati pro-democrazia eletti presso il parlamento di Hong Kong. Lo rende noto il dipartimento del Tesoro Usa in un comunicato diffuso a conferma di quanto già anticipato in mattinata da fonti citate dalla stampa internazionale. Secondo quanto riferito, la mossa ha fatto scendere i mercati azionari asiatici e ha preso di mira i vicepresidenti del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (Npcsc), il massimo organo decisionale della legislatura cinese. L'azione è vista come parte di uno sforzo del presidente Usa uscente Donald Trump per cementare la sua linea dura con la Cina. (segue) (Nys)