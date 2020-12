Lavoro: Veronese (Uil), serve Naspi Covid per un periodo prolungato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario "mettere in campo una Naspi Covid senza decalage per un periodo prolungato". Lo sottolinea in una nota la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese. "Un milione di esuberi nel 2021? La ministra ci convochi. Abbiamo già chiesto il rafforzamento dei contratti di solidarietà difensivi ed espansivi. È necessario mettere in campo - sottolinea Veronese - una Naspi Covid senza decalage per un periodo prolungato. Bisogna riconoscere l'assegno di ricollocazione a tutti i disoccupati rendendolo agile e meno burocratico. Serve investire risorse sulla formazione perché le persone che si troveranno senza lavoro e dovranno aggiornare e rigenerare le competenze vengano accompagnate in questo percorso. Nessuno deve essere lasciato solo. Urgono risposte", conclude Veronese. (Com)