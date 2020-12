Napoli: de Magistris incontra sindaci per chiedere il ritorno dei marittimi bloccati in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha partecipato in video conferenza all'incontro con i sindaci dei Comuni che annoverano tra i propri cittadini i marittimi bloccati in Cina da più di un anno, sulle navi "Antonella Lembo" e "Mba Giovanni", al largo del porto di Huanghua. Lo ha annunciato in una nota il Comune che ha spiegato: "Nel corso dell'incontro il primo cittadino napoletano ha informato i colleghi dei fitti contatti ufficiali che ha avuto, da settimane, con il Ministero degli Esteri per sollecitare l'individuazione di ogni strumento utile per assicurare il rapido ricongiungimento dei marittimi alle loro famiglie". Al termine dell'incontro i sindaci di Monte di Procida, Procida, Sant'Agnello Vico Equense, Termoli, Pozzallo, Messina e Crotone, oltre ovviamente al primo cittadino di Napoli, hanno concordato di inviare un documento congiunto al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro Luigi Di Maio chiedendo di intensificare tutti gli sforzi, anche diplomatici, per riportare questi lavoratori del mare alle loro case. (Ren)