Turchia: Borrell, valutazione non positiva, situazione peggiorata in alcuni casi

- I ministri degli Affari esteri dell'Unione europea ritengono che non ci sono stati cambiamenti radicali del comportamento della Turchia e che, anzi, in alcuni casi la situazione è peggiorata. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Per quanto riguarda la discussione sulla Turchia e le relazioni dell'Ue con Ankara, "i ministri, tutti i ministri, pensano che non abbiamo visto un cambiamento cambiamento di direzione del comportamento turco. Al contrario, in molti aspetti la situazione è peggiorata", ha detto. "Quindi la valutazione della situazione per i ministri non è positiva", ha sottolineato. "Ogni ministro aggiornerà il proprio capo di Stato e di governo in vista del cruciale Consiglio europeo di questa settimana", ha aggiunto. (Beb)