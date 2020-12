Repubblica Ceca: caso Capi Hnizdo, polizia chiede un prolungamento dell'indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine ceche chiederanno un'ulteriore estensione dei termini dell'indagine sul caso dei sussidi al complesso alberghiero Capi Hnizdo. Lo riporta il portale "Seznam Zpravy". Non è la prima volta che ciò accade. Già a fine agosto i termini erano stati prorogati fino a metà dicembre. "Gli investigatori chiederanno una proroga del termine e il procuratore deciderà fino a quando estenderlo", ha detto Eva Kropacova, portavoce della polizia di Praga. Il complesso alberghiero apparteneva originariamente al conglomerato industriale Agrofert, fondato dal primo ministro ceco Andrej Babis. Nel dicembre del 2007 è stato trasformato in una società per azioni e ha successivamente ottenuto sussidi europei da un programma destinato alle piccole e medie imprese, soldi ai quali non avrebbe avuto accesso come parte di Agrofert, sotto il controllo della quale è tornato qualche anno dopo. Babis ha mantenuto il controllo del gruppo Agrofert fino al febbraio del 2017, per poi affidarlo a due fondi fiduciari prima di diventare capo del governo. Sia Babis, sia la sua ex consulente Jana Mayerova sono indagati, ma negano entrambi di avere fatto alcunché di illegale.(Vap)