Bielorussia-Ue: Borrell, stiamo finalizzando terzo pacchetto sanzioni

- L'Unione europea sta finalizzando il terzo pacchetto di misure restrittive per fronteggiare la situazione in Bielorussia. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "In Bielorussia la repressione sulla popolazione da parte delle autorità continua e deve essere fermata. Stiamo finalizzando il terzo pacchetto di sanzioni. Spero in una sua rapida adozione. Sono certo che questa volta non ci saranno altre problematiche che ritarderanno l'adozione di questo terzo pacchetto di sanzioni", ha detto. (Beb)