Nepal-Cina: domani l'annuncio congiunto sulla nuova misurazione dell'altezza dell'Everest

- Nepal e Cina annunceranno ufficialmente domani, 8 dicembre, la nuova altezza del Monte Everest. Lo riferisce il quotidiano nepalese "The Kathmandu Post". Sarà la prima volta che i due paesi annunceranno l'altezza in maniera congiunta, ponendo fine alle controversie iniziate da quando la vetta fu misurata per la prima volta nel 1849 dagli inglesi. "Noi [Nepal] e la Cina annunceremo insieme l'altezza martedì", ha detto Padma Aryal, ministro nepalese per la Riforma e la gestione agraria. È stato durante la visita del presidente cinese Xi Jingping lo scorso anno che Nepal e Cina hanno deciso di annunciare congiuntamente l'altezza. Il Nepal, che ospita otto delle 14 vette di ottomila metri del mondo, non ha mai misurato il picco da solo prima d'ora. In totale 6.507 alpinisti hanno scalato l'Everest dal versante nepalese da quando lo sherpa Tenzing Norgay e il neozelandese Edmund Percival Hillary misero piede per la prima volta sulla vetta più alta del mondo nel maggio 1953. Nel 2005, l'Ufficio statale cinese di rilevamento e mappatura ha misurato nuovamente il picco e ha dichiarato un'altezza di 8.844,43 metri. I funzionari cinesi e nepalesi si erano poi trovati in disaccordo sull'altezza del picco. (segue) (Inn)