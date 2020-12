Nepal-Cina: domani l'annuncio congiunto sulla nuova misurazione dell'altezza dell'Everest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I topografi nepalesi avevano raggiunto la cima della montagna nel maggio 2019 per condurre le misurazioni. Anche una squadra di tecnici cinesi ha scalato il monte nel maggio di quest'anno. Secondo i funzionari nepalesi, ci sono state comunicazioni tra i due lati riguardo all'altezza della montagna. Gli sforzi del governo nepalese per misurare l'altezza della vetta sono arrivati tra le congetture di alcuni scienziati secondo cui la montagna più alta del mondo si era ridotta dopo il devastante terremoto del Nepal nel 2015. È stata la prima volta che il Nepal ha misurato l'altezza della vetta. Il Nepal ha riconosciuto l'altezza di 8.848 metri misurata dall'agenzia governativa indiana Survey of India nel 1954. Nel 1975, i tecnici cinesi hanno misurato che l'Everest si trova a 8.848,13 metri sopra al livello del mare, dato che è stato riconosciuto dalla comunità internazionale. Nel 1999, la National Geographic Society degli Stati Uniti e il Museo di Scienze di Boston hanno misurato l'altezza del picco a 8.850 metri, compresa la neve. (Inn)