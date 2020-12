Calabria: Orsomarso, sostegno al reddito per guide turistiche e lavoratori dello spettacolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orsomarso ha dunque aggiunto: "Ci siamo adoperati già da marzo per individuare strumenti e risorse da trasferire alle imprese e per rispondere alle istanze delle diverse realtà, oggi più che mai vulnerabili, e abbiamo pensato alla semplificazione delle procedure affinché la burocrazia non fosse un ostacolo all’efficacia degli aiuti". Quindi l'esponente della giunta regionale calabrese ha concluso il suo intervento affermando: "Attraverso la rimodulazione dei fondi europei, riprogrammando risorse non spese, e un attento studio del nuovo regime di aiuti “temporary framework”, stiamo realizzando interventi mirati, in via aggiuntiva alle misure adottate dal Governo, che siano in grado di accompagnare fuori dalla crisi la nostra economia". (Ren)