Etiopia: Borrell, fermare ostilità e garantire pieno accesso aiuti umanitari

- In Etiopia devono cessare le ostilità e il governo deve garantire il pieno accesso agli aiuti umanitari a istituzioni, Nazioni Unite e organizzazioni non governative. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Abbiamo sollevato la questione della destabilizzazione in Etiopia e nella regione", ha detto Borrell. "Il messaggio è chiaro: le ostilità e le violenze etniche devono essere fermate, il diritto internazionale deve essere rispettato, i civili devono essere protetti, il governo etiope deve dare pieno accesso agli aiuti umanitari nella regione e questo accesso deve essere garantito a tutte le istituzioni, Nazioni Unite, Ong", ha aggiunto. "Siamo molto preoccupati per le atrocità che sono state segnalate. Ci aspettiamo indagini e che i responsabili siano consegnati alla giustizia", ha continuato. "Le parti si accusano a vicenda, ma ci sono 40 mila rifugiati che si ammassano in Sudan e l'unico modo per trovare una soluzione si basa sul sostegno all'iniziativa dell'Unione africana", ha concluso l'Alto rappresentante. (Beb)