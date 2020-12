Maltempo: Foroni, domani a Modena al lavoro 88 volontari lombardi di protezione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia fa la sua parte anche in questo caso – sottolinea l'assessore Foroni – convinti, da sempre, che il nostro supporto tecnico e professionale sarà un prezioso aiuto per chi sta già operando sul posto. In particolare, i nostri volontari si occuperanno di liberare gli scantinati sommersi da fango e macerie. Tengo a precisare che le nostre squadre si muoveranno con al seguito tutte le dotazioni necessarie, primi fra tutti i Dispositivi di Protezione individuale che soprattutto in situazioni come queste sono indispensabili per garantire sicurezza a chi interviene e a chi riceve il nostro aiuto". "Un'altra testimonianza di grande impegno e di estrema disponibilità dei nostri volontari di Protezione civile, sempre pronti ad intervenire quando chi vive situazioni di emergenza ci chiama – conclude Foroni – e, anche in questo caso, a tutti loro e alle loro famiglie va il ringraziamento dell'intera Giunta regionale della Lombardia". (Com)