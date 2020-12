Russia-Italia: Roscongress firma con The European House – Ambrosetti accordo di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fondazione russa Roscongress e la società italiana The European House - Ambrosetti hanno firmato un accordo di cooperazione per rafforzare e sviluppare i legami economici tra Russia e Italia. È quanto diffuso da Roscongress in un comunicato. L'evento di punta di The European House - Ambrosetti è il forum "Intelligence on the World, Europe, and Italy" che si tiene a Cernobbio dal 1975. Le parti hanno convenuto di organizzare eventi aziendali congiunti per aiutare a sviluppare la cooperazione interregionale e i legami economici. "La Repubblica italiana è uno dei partner più apprezzati della Russia in Europa. I forti legami economici, culturali e umanitari e un dialogo intenso tra i nostri paesi facilitano la cooperazione attiva in vari campi", ha osservato Aleksandr Stuglev, amministratore delegato e presidente della fondazione Roscongress.(Rum)