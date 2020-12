Milano 2021: De Corato (Fd'I), felici ricandidatura Sala non tanto i milanesi ma nomadi, extracomunitari e centri sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala ha finalmente dichiarato pubblicamente che si ricandiderà alla carica di sindaco del capoluogo lombardo. Lo avevamo già capito tutti, anche se forse Zingaretti e il centrosinistra avevano finto il contrario. Questa decisione arriva anche dopo all'incontro di questa estate, l'11 agosto in Toscana, tra Sala e Beppe Grillo, dal quale il primo era uscito malconcio. Incontro con i tanto disprezzati M5s, non tanto per allargare la maggioranza perché di questo il primo cittadino milanese non ne aveva bisogno, ma per cercare altre prospettive". Così l'assessore regionale di Fratelli d'Italia alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commenta l'annuncio della ricandidatura di Giuseppe Sala a sindaco di Milano. Per l'ex vicesindaco della giunta Moratti a Milano c'è un problema di sicurezza: "La maggior parte dei reati, che avvengono anche in centro, ha luogo nelle periferie di Milano. Forse il primo cittadino non se lo ricorda, ma appartiene a lui la delega alle periferie. Nel capoluogo lombardo non c'è un luogo tanto insicuro e tanto tenuto male quanto, appunto, lo sono le periferie - prosegue De Corato -Un fatto è che a Roma, Virginia Raggi, almeno ci prova ad allontanare i nomadi, mentre lui a Milano non fa nemmeno finta di tentare di risolvere le situazioni segnalate infinite volte dai residenti, come quella in via Vaiano Valle, dove nell'accampamento di nomadi irregolare è persino sorta una casa abusiva". All'attuale primo cittadino De Corato contesta la gestione dei luoghi di culto, in particolare quelli dove si professa la fede islamica. "Un fatto - osserva - è che mentre da un lato il Comune di Milano ha regolarizzato 4 moschee e ha previsto la costruzione di altre tre in via Esterle, via Novara e via Marignano, finge di non vedere le almeno altre 12 abusive, che operano in tranquillità, nonostante le lamentele dei residenti, ed alla luce del sole sul territorio comunale". Infine il dirigente di Fratelli d'Italia sostiene che a Milano i "centri sociali la fanno da padrone: continuano ad occupare spazi, anche comunali come avviene con il Lume, che si è stabilito negli ex depositi del Comune del verde all'interno dei giardini di Porta Venezia, fanno ogni tipo di manifestazione nella più totale illegalità e possono persino minacciare di morte il Presidente della Regione, come hanno fatto i Carc che hanno sede in via Tanaro 7. Inoltre, per la prima volta, è stato inserito in giunta un rappresentante della sinistra radicale, come Paolo Limonta, che proviene dai centri sociali. Saranno felici della notizia della ricandidatura di Sala, non tanto i milanesi, - conclude De Corato - ma nomadi, extracomunitari, clandestini e centri sociali, i suoi grandi elettori". (com)