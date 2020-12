Singapore: il Paese asiatico ospiterà riunione annuale 2021 del Forum economico mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione Forum economico mondiale terrà l'incontro annuale speciale a Singapore a maggio del 2021, mentre l'anno successivo si tornerà a svolgerà nella tradizionale sede di Davos, in Svizzera. A riferirlo è proprio il Forum economico mondiale in un comunicato. La riunione annuale speciale del 2021 si terrà a Singapore dal 13 al 16 maggio. Si tornerà a Davos-Klosters, in Svizzera, per la riunione annuale del 2022", si legge nel comunicato. L'incontro in presenza nel 2021 dovrebbe "essere il primo evento di leadership globale per affrontare la ripresa mondiale dalla pandemia". (Geb)