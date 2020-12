Slovenia: leader Desus Erjavec, non farò parte del governo Jansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito sloveno dei pensionati (Desus) Karl Erjavec ha annunciato che non intende far parte del governo guidato da Janez Jansa come ministro. Lo ha dichiarato lo stesso neo-eletto leader della forza politica. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i vertici del partito hanno discusso oggi della situazione politica interna e della posizione di Desus nei confronti del governo dopo l'elezione di Karel Erjavec a presidente del partito nella votazione di sabato 5 dicembre. "Non sono tornato in politica per essere di nuovo ministro", ha dichiarato Jeravec. (Seb)