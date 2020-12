Napoli: Russo (Confcommercio), sostegno a candidatura Procida a capitale italiana cultura 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stati tra i primi sostenitori della candidatura a capitale italiana della cultura per il 2022 ed ebbi già modo di esprimere, nell'incontro dello scorso febbraio con il sindaco Dino Ambrosino, il mio personale plauso per l'iniziativa e il pieno supporto e coinvolgimento di Confcommercio Campania alla candidatura di Procida a capitale italiana della cultura, ritenendola in ogni caso una grossa opportunità non solo per l'attenzione e la visibilità che ne sarebbero derivate, ma soprattutto per avviare un processo di crescita collettiva e di confronto tra istituzioni e cittadini". Lo ha dichiarato in una nota il direttore generale di Confcommercio Campania, Pasquale Russo: "Questa candidatura è una luce nel buio della crisi oggi Procida può essere fiera di rappresentare la Campania e le piccole isole d'Italia, i Campi Flegrei con la loro storia millenaria e, soprattutto, di essere ambasciatrice di una cultura che non isola, come dall'assunto chiave del dossier che era stato ideato prima della pandemia e che ora diventa ancora più centrale, di ancora maggiore significato". (Ren)