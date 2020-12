Roma: Campidoglio, su complesso edilizio via Carcaricola con ricorsi sanato abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione del complesso edilizio di via Carcaricola, il Campidoglio precisa in una nota che "l'attuale amministrazione già dal 2016 ha attivato tutte le necessarie verifiche rispetto alle attività edificatorie completate oltre dieci anni fa. Si sottolinea, inoltre, che Roma Capitale ha presentato richiesta di demolizione degli stessi immobili ma che tale istanza è stata respinta da successivi pronunciamenti del Tar e del consiglio di Stato. L'autorità giudiziaria, di fatto, ha obbligato Roma Capitale a sanare gli immobili: i pronunciamenti, infatti, hanno respinto la tesi dell'amministrazione secondo la quale gli immobili andavano abbattuti, ritenendo invece le opere abusive un illecito permanente e non sanabile - spiega la nota del Campidoglio -. L'attuale amministrazione aveva rigettato circa 40 condoni che non potevano essere accolti e aveva portato a termine gli annullamenti delle diverse pratiche edilizie presentate sugli stessi immobili successivamente alla loro realizzazione. Nel 2017 il Tar del Lazio aveva però accolto il ricorso dei proprietari degli immobili, prevedendo l'obbligo per l'Amministrazione di rivalutare, nel contraddittorio con tutte le parti interessate, la complessiva situazione del compendio edilizio di via Carcaricola: aveva imposto di definire con provvedimenti espressi le istanze di condono tuttora pendenti e di pronunciarsi nuovamente sull'annullamento delle richiamate Dia e pratiche edilizie. Il Tar aveva chiesto anche di valutare la natura dell'interesse pubblico tra le posizioni contrapposte: da un lato quella del ripristino della legalità e, dall'altro, quella dei terzi acquirenti in buona fede non responsabili degli abusi". (segue) (Com)