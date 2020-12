Roma: Campidoglio, su complesso edilizio via Carcaricola con ricorsi sanato abusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine il Campidoglio sottolinea che "il Tar chiedeva di valutare l'eventuale impossibilità tecnica di demolire i manufatti abusivamente realizzati e quindi di cercare le possibili strade per la regolarizzazione degli stessi: 'pure consapevole della normativa che impone l'adozione di misure repressive ogni qual volta si realizzino violazioni della normativa edilizia (per realizzazioni e/o trasformazioni di manufatti in assenza dei prescritti titoli autorizzativi ovvero per insistenza di tali manufatti in aree vincolate o vocate ad altra destinazione), per averne predicato più volte la vincolatività, ha, invece, inteso sollecitare la stessa Amministrazione a farsi carico di una problematica che va ben oltre la consueta scoperta di realizzazione di manufatti abusivi, facendo leva, in questo specifico caso, proprio sulla doverosa e necessaria attivazione di quegli ulteriori poteri che è essa stessa a dover trovare', si legge nella sentenza. In sintesi, Roma Capitale, costituendo le opere abusive un illecito permanente e non sanabile, è quindi ricorsa al consiglio di Stato che nel 2019 ha confermato le richieste del Tar, obbligando di fatto Roma Capitale a sanare gli immobili", conclude la nota. (Com)